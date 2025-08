Frango Assado à Casaleira no festival em Casais de Britos

O sétimo Festival do Frango Assado à Casaleira vai realizar-se a 8, 9 e 10 de Agosto em Casais dos Britos, Azambuja, organizado pelo Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos. O festival contempla concertos com Gosto banda, Banda CTL, Bra”thers band, sunset no domingo; serviços de almoços e jantares; quermesse; prova de perícia com motos; jogos tradicionais; e atelier infantil.