Visita guiada à zona ribeirinha de Pernes

Na manhã de sábado, 9 de Agosto, vai decorrer uma visita guiada gratuita à zona ribeirinha de Pernes, com início às 10h00. A concentração é no Largo do Rossio e a visita terá como cicerone o presidente da Junta de Pernes, Raúl Violante. O percurso termina no Parque do Mouchão.



A participação obriga a inscrição prévia, sendo limitada a um máximo de cinquenta participantes. Os interessados devem inscrever-se através dos e-mails: executivo@jfpernes.pt e turismo@cm-santarem.pt.