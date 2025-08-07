uma parceria com o Jornal Expresso
07/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-08-2025 15:00

Dia Internacional da Juventude assinalado em Tomar

Foto Município de Tomar
Dia 12 de Agosto, das 10h00 às 19h00, é Dia Aberto na Piscina Municipal Vasco Jacob, com entrada gratuita para jovens até aos 35 anos. No Mouchão, vai decorrer o Parque Aventura Corda Bamba.

O Dia Internacional da Juventude, assinalado a 12 de Agosto, vai ser comemorado em Tomar. Das 10h00 às 19h00, é Dia Aberto na Piscina Municipal Vasco Jacob, com entrada gratuita para jovens até aos 35 anos. No Mouchão, vai decorrer o Parque Aventura Corda Bamba, com entrada também gratuita para jovens até aos 35 anos inclusive para escalada, slide, water balls e insuflável. A organização é do Município de Tomar.


