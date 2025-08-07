uma parceria com o Jornal Expresso
07/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-08-2025 07:00

Festas em Amêndoa no fim-de-semana

Foto Facebook Acr Amendoense – Amêndoa
Festividades decorrem de 8 a 11 de Agosto em Amêndoa, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar.

Amêndoa, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, vai estar em festa de 8 a 11 de Agosto. As festas em honra de S. José e N. Senhora de Fátima vão contar com animação musical, jogos populares e momentos religiosos. Vai haver ainda serviço de restaurante ao longo de todas as noites. A festa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa Amendoense.
Dia 8, há actuação do grupo FH5 e do DJ Hugo Rafael. Dia 9, há peditório e actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira durante a tarde. De noite, actuação da Banda Replika e Brysas, e dos DJs T-Ago e Mr Charles. Dia 10, a tarde é preenchida com missa seguida de procissão, leilão de fogaças, insufláveis e sunset e animação. De noite, actuam Som Latino e Banda TensCóvir. Finalmente, dia 11, há almoço convívio e jogos populares, terminando a festa com a actuação de Só Ritmo.
