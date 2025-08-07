uma parceria com o Jornal Expresso
07/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 07-08-2025 15:46

Festival de Estátuas Vivas condiciona trânsito e estacionamento no centro histórico de Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A realização do Festival de Estátuas Vivas no próximo fim de semana, no centro histórico de Santarém, vai causar alguns constrangimentos no trânsito rodoviário.

A realização do Festival de Estátuas Vivas no próximo fim de semana, no centro histórico de Santarém, vai causar alguns constrangimentos no trânsito rodoviário. A Câmara de Santarém informa que a suspensão da circulação rodoviária e interdição de estacionamento vai acontecer entre as 19h00 de 8 de Agosto e as 02h00 de 9 de Agosto, entre as 19h00 de 9 de Agosto e as 02h00 de 10 de Agosto e entre as 16h00 e as 22h00 de 10 de Agosto.
Esses condicionamentos vão acontecer nos seguintes arruamentos: Rua Dr.Teixeira Guedes (no troço entre as ruas Elias Garcia e Capelo e Ivens); Rua Guilherme de Azevedo, Rua Serpa Pinto e Rua Capelo e Ivens (no troço entre a Praça Sá da Bandeira e a Rua Dr. Mendes Pedroso).
Será interdito o estacionamento nos lugares junto da Igreja de S. Nicolau (Rua Capelo e Ivens) e nos lugares de estacionamento, para cargas de descargas, na Rua Serpa Pinto (defronte do Palácio Landal), nos dias e horários indicados. Além disso, a saída do parque de estacionamento do Largo Padre Francisco Nunes da Silva irá efectuar-se directamente para a Rua Luís de Camões, nos dias e horários indicados.
A Câmara de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino