Festival de Estátuas Vivas condiciona trânsito e estacionamento no centro histórico de Santarém

A realização do Festival de Estátuas Vivas no próximo fim de semana, no centro histórico de Santarém, vai causar alguns constrangimentos no trânsito rodoviário. A Câmara de Santarém informa que a suspensão da circulação rodoviária e interdição de estacionamento vai acontecer entre as 19h00 de 8 de Agosto e as 02h00 de 9 de Agosto, entre as 19h00 de 9 de Agosto e as 02h00 de 10 de Agosto e entre as 16h00 e as 22h00 de 10 de Agosto.

Esses condicionamentos vão acontecer nos seguintes arruamentos: Rua Dr.Teixeira Guedes (no troço entre as ruas Elias Garcia e Capelo e Ivens); Rua Guilherme de Azevedo, Rua Serpa Pinto e Rua Capelo e Ivens (no troço entre a Praça Sá da Bandeira e a Rua Dr. Mendes Pedroso).

Será interdito o estacionamento nos lugares junto da Igreja de S. Nicolau (Rua Capelo e Ivens) e nos lugares de estacionamento, para cargas de descargas, na Rua Serpa Pinto (defronte do Palácio Landal), nos dias e horários indicados. Além disso, a saída do parque de estacionamento do Largo Padre Francisco Nunes da Silva irá efectuar-se directamente para a Rua Luís de Camões, nos dias e horários indicados.

A Câmara de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.