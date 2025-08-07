Cultura | 07-08-2025 12:00
Festival Internacional de Artes de Rua está de volta a Tomar
Foto Município de Tomar
Não vão faltar demonstrações de dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo e muito mais.
O Art'InRua- Festival Internacional de Artes de Rua está de volta a Tomar. Nos dias 12, 13 e 14 de Setembro, as ruas da cidade vão encher-se de magia e criatividade. Vão ser três dias animados por mais de 20 performances de artistas nacionais e internacionais.
O município convida a viver a arte ao ar livre com demonstrações de dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo e muito mais. A entrada é livre para todas as iniciativas.
