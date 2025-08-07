uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 07-08-2025 15:00

Sábado há noite de fados em Venda Nova

Foto Facebook Associação “Os amigos do Fado de Tomar”
Associação Os Amigos do Fado de Tomar prepara nova noite de fados.

Sábado, 9 de Agosto, há noite de fados em Tomar. A organização é da Associação Os Amigos do Fado de Tomar. O evento tem início marcado para as 20h00, decorrendo em Venda Nova, freguesia de Casais. A noite de fados vai contar com as actuações de Elvira Roldão, Vasco Serra e Graça Sarmento, acompanhados de João Paulo Devesa e Arnaldo Carvalho.


