Cultura | 08-08-2025 12:00
Artesãos de Abrantes representam Ribatejo Interior na Feira de Artesanato de Vila do Conde
Sete artesãos de Abrantes participam na Feira de Artesanato de Vila do Conde, no âmbito do projecto AO.RI, promovendo o património cultural e os saberes tradicionais do Ribatejo Interior.
No âmbito do projecto AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, dinamizado pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, com o apoio do município de Abrantes, sete artesãos locais participam na Feira de Artesanato de Vila do Conde, que decorre entre os dias 26 de Julho e 10 de agosto. Esta participação constitui uma oportunidade relevante para a promoção e valorização dos saberes e tradições que caracterizam o território do Ribatejo Interior. A presença dos artesãos abrantinos neste certame nacional permite dar visibilidade à identidade cultural da região, bem como reconhecer o trabalho e a dedicação de todos os envolvidos.
O município de Abrantes destacou a importância da promoção daquilo que é “genuíno e distintivo” da região, agradecendo o empenho e o envolvimento dos artesãos que aceitaram este desafio, contribuindo para a afirmação da cultura e do artesanato local em contextos alargados de divulgação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Vale Tejo
06-08-2025
Caderno de Economia
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino