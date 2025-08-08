uma parceria com o Jornal Expresso
08/08/2025

Cultura | 08-08-2025 12:00

Orfeão de Abrantes assinalou fim do ano lectivo da Escola de Música

Orfeão de Abrantes realizou uma audição geral da Escola de Música no Auditório do Museu Contemporâneo, assinalando o fim do ano lectivo com a participação de alunos, professores e comunidade.

O Orfeão de Abrantes realizou uma audição geral da sua Escola de Música, no Auditório do Museu Contemporâneo, com o intuito de assinalar o término do ano lectivo. O evento contou com a presença de alunos, professores, familiares, amigos e de público em geral, que puderam apreciar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo por jovens músicos em processo de aprendizagem.
O município de Abrantes, em reunião de câmara, felicitou o Orfeão pela iniciativa, reconhecendo a importância desta actividade para a promoção da cultura e para o incentivo à prática musical entre os jovens. Foi ainda deixada uma mensagem de incentivo aos alunos envolvidos, desejando-lhes boas férias e que continuem a desenvolver o seu talento.

