Orfeão de Abrantes assinalou fim do ano lectivo da Escola de Música
O Orfeão de Abrantes realizou uma audição geral da sua Escola de Música, no Auditório do Museu Contemporâneo, com o intuito de assinalar o término do ano lectivo. O evento contou com a presença de alunos, professores, familiares, amigos e de público em geral, que puderam apreciar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo por jovens músicos em processo de aprendizagem.
O município de Abrantes, em reunião de câmara, felicitou o Orfeão pela iniciativa, reconhecendo a importância desta actividade para a promoção da cultura e para o incentivo à prática musical entre os jovens. Foi ainda deixada uma mensagem de incentivo aos alunos envolvidos, desejando-lhes boas férias e que continuem a desenvolver o seu talento.