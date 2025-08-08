uma parceria com o Jornal Expresso
08/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 08-08-2025 21:00

Projecto Mosaico Comunitário junta comunidade em iniciativa artística inclusiva em Tomar

Foto Município de Tomar
Iniciativa contou recentemente com a participação de utentes do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE).

O projecto Mosaico Comunitário, coordenado pela artista Lucy Jackson no âmbito da Fábrica das Artes | Tomar, contou recentemente com a participação de utentes do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE). A sessão anterior tinha sido realizada no Lar Raízes do Nabão.

O Mosaico Comunitário é um projecto colaborativo e inclusivo que tem como objectivo promover a expressão artística colectiva, reforçar os laços comunitários e valorizar a diversidade cultural do concelho de Tomar. A actividade tem sido adaptada às diferentes necessidades dos participantes, garantindo o envolvimento inclusivo de todos, independentemente das suas limitações.

A conclusão do projecto vai ser assinalada com um momento de celebração aberto à comunidade, como forma de reconhecer o empenho dos participantes e reforçar o papel transformador da arte na construção de uma sociedade mais inclusiva e participativa.

