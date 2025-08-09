uma parceria com o Jornal Expresso
09/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-08-2025 18:46

Vinte estátuas vivas para ver no centro histórico de Santarém

Vinte estátuas vivas para ver no centro histórico de Santarém
Centro histórico de Santarém volta a ser palco do Festival de Estátuas Humanas  - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festival de Estátuas Humanas decorre até domingo, 10 de Agosto.

Santarém está a receber até domingo, 10 de Agosto, mais uma edição do Festival de Estátuas Humanas, no âmbito da programação do Verão in.Santarém. Nos dias 8 e 9, entre as 21h30 e as 23h30, e a 10 de Agosto, entre as 17h30 e as 19h30, as ruas do centro histórico têm em exibição vinte estátuas vivas, interpretadas por quatro artistas profissionais convidados e 16 artistas amadores e semiprofissionais.

A edição deste ano apresenta duas grandes novidades dirigidas ao público infantil: um espaço “Mini Estátuas”, onde as crianças poderão experimentar a arte de ser estátua viva e um peddy paper infantil, com enigmas e desafios que convidam as famílias a percorrer as ruas de forma lúdica e interactiva.

No domingo, 10 de Agosto, a animação prolonga-se com uma actuação especial do grupo Camisas Negras, a partir das 18h00, até ao encerramento oficial do evento. O público pode mais uma vez votar nos seus artistas favoritos, tanto presencialmente como online, através das plataformas oficiais. Os vencedores são anunciados na cerimónia de encerramento, no dia 10 de Agosto, a partir das 19h30.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino