Vinte estátuas vivas para ver no centro histórico de Santarém

Santarém está a receber até domingo, 10 de Agosto, mais uma edição do Festival de Estátuas Humanas, no âmbito da programação do Verão in.Santarém. Nos dias 8 e 9, entre as 21h30 e as 23h30, e a 10 de Agosto, entre as 17h30 e as 19h30, as ruas do centro histórico têm em exibição vinte estátuas vivas, interpretadas por quatro artistas profissionais convidados e 16 artistas amadores e semiprofissionais.



A edição deste ano apresenta duas grandes novidades dirigidas ao público infantil: um espaço “Mini Estátuas”, onde as crianças poderão experimentar a arte de ser estátua viva e um peddy paper infantil, com enigmas e desafios que convidam as famílias a percorrer as ruas de forma lúdica e interactiva.



No domingo, 10 de Agosto, a animação prolonga-se com uma actuação especial do grupo Camisas Negras, a partir das 18h00, até ao encerramento oficial do evento. O público pode mais uma vez votar nos seus artistas favoritos, tanto presencialmente como online, através das plataformas oficiais. Os vencedores são anunciados na cerimónia de encerramento, no dia 10 de Agosto, a partir das 19h30.

