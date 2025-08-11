uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-08-2025 18:00

Arruda dos Vinhos celebra com ceia real os 500 anos das festas de Nossa Senhora da Salvação

Arruda dos Vinhos celebra com ceia real os 500 anos das festas de Nossa Senhora da Salvação
Arruda dos Vinhos evocou a memória da ceia real promovida por D. João III - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sessão evocou o dia em que D. João III realizou um jantar no centro da vila para celebrar a entrada em obra da Igreja de Nossa Senhora da Salvação, cuja reconstrução foi ordenada por D.Manuel I depois de ali se refugiar da peste negra.

Cinco séculos depois, Arruda dos Vinhos voltou a recriar a ceia real que marcou o início das obras da igreja matriz da vila, em honra de Nossa Senhora da Salvação, com um evento especial que juntou uma centena de pessoas da comunidade. Reza a história que, em 1525, a igreja estava em ruína, devido a vários terramotos ocorridos na idade média, quando D. Manuel I se refugiou em Arruda dos Vinhos para escapar da peste negra. “Nessa altura ele fez uma promessa, de que se a família real sobrevivesse reconstruiria a igreja, dedicá-la ia a Nossa Senhora da Salvação e ordenou que a 15 de Agosto de cada ano se fizesse uma procissão em sua honra”, explica a O MIRANTE o arrudense Paulo Câmara, técnico superior do município e um apaixonado por história. Mais tarde, quando Dom João III sobe ao trono, decide cumprir com a promessa do pai e organizou uma ceia real, precisamente no adro da igreja, para assinalar o início das obras na igreja, que decorreram até 1531.
Na noite de sexta-feira, 1 de Agosto, Arruda dos Vinhos recriou essa ceia, com uma centena de pessoas da comunidade que se inscreveram previamente para o jantar, organizado pelo município e pela paróquia. “É um momento que apela às nossas tradições e memória colectiva e a antecâmara da festa. Dá uma motivação acrescida para entrarmos no espírito que nos traz aos dias de hoje. É fundamental mantermos esta identidade, tradições, valores e princípios arrudenses”, defende a O MIRANTE Carlos Alves (PS), presidente do município, que também se trajou à época.
A comunidade vestiu trajes da época, que lhes foram emprestados pela organização, tendo em vista recriar o cenário que se viveria na altura: uma mesa composta por um séquito de damas e nobres da corte, nobreza rural local e o alcaide local e os vereadores que compunham o conselho de Arruda na altura, que já tinha foral emitido. “No fundo, estariam presentes as classes mais importantes”, explica Paulo Câmara. A comida seria semelhante à que foi servida nos dias de hoje: carnes assadas no espeto, sopas, frutas, queijos, vinhos e limonadas.
Entre os participantes estiveram as amigas Cláudia Brito, Gina Coutinho e Carla Lourenço, arrudenses que quiseram fazer parte de uma noite histórica e divertirem-se. “Acima de tudo viver uma noite fora do comum e de alegria”, contam.

Treze dias de festa
As festas de Nossa Senhora da Salvação começam a 6 de Agosto e prolongam-se até dia 18, com um vasto programa religioso, musical, desportivo e cultural. O destaque vai para um concerto de Pedro Abrunhosa e os camponeses de Pias no dia 8 de Agosto, estando também em cartaz outros concertos: Deejay Kamala (dia 9), Bandidos do Cante e Há jazz no terreiro (dia 10), Bombatuke (dia 11), Remember 80/90 (dia 12), Rouxinol Faduncho (dia 13), Rita Rocha (dia 14), Gana (dia 15), Maninho (dia 16), Ciganos D’Ouro (dia 17) e Joana Amendoeira (dia 18). A corrida de toiros com gala à antiga portuguesa acontece a 16 de Agosto, celebrando os cem anos da Praça de Toiros José Marques Simões em Arruda dos Vinhos. A este propósito, recorde-se, será lançada uma publicação e apresentada uma exposição, produzidas em parceria com Catarina Bexiga, que evidenciam a arquitectura e história daquela praça.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino