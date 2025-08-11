Documentário sobre Led Zeppelin e tributo a U2 em Santarém

O pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de 13 de Agosto, a exibição do documentário “Led Zeppelin – O Nascimento da Lenda”. Na noite seguinte há concerto de tributo aos U2 no largo do Semniário.

O pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe no dia 13 de Agosto, pelas 21h45, a exibição do documentário “Led Zeppelin – O Nascimento da Lenda”, o primeiro oficialmente autorizado por essa lendária banda britânica da história do rock. Realizado por Bernard McMahon, o documentário inclui entrevistas exclusivas com os três membros sobreviventes – Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones – e apresenta ainda registos de arquivo com o baterista John Bonham, cuja morte, em 1980, levou à dissolução da banda.

O rock continua a ser celebrado em Santarém na noite de 14 de Agosto, com o espectáculo musical João Madeira – Tributo U2, a partir das 21h45. O concerto presta homenagem à mítica banda irlandesa, reproduzindo os maiores sucessos da banda de Bono e The Edge.

