Escola de Toureio da Moita diz que apelido Chibanga foi usado em contexto popular

A Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita já veio reagir publicamente às acusações da filha do toureiro Ricardo Chibanga, na sequência do uso do apelido Chibanga por parte de um jovem toureiro daquela escola, Eduardo Simon Bullugu, sem ter qualquer relação com este. Em comunicado, a escola reage dizendo que o nome foi atribuído de forma “popular, em ambiente tauromáquico”, a Eduardo Bullugu, quando este se encontrava a dar os primeiros passos em Coruche. “Quando chegou à nossa escola, já era amplamente conhecido por esse nome, utilizado de forma natural e respeitosa, como acontece tradicionalmente no meio taurino com muitos jovens aspirantes”, refere a escola.

Em momento algum, garante, houve intenção de apropriação indevida ou desrespeitosa para com a memória do toureiro Ricardo Chibanga, que considera “uma figura maior” da história tauromáquica nacional. “Pelo contrário, antes da primeira apresentação pública do Eduardo, em Setembro do ano passado, o próprio Eduardo falou directamente com Anete Chibanga, explicando a intenção de utilizar o nome Chibanga como seu apodo artístico. A senhora expressou não haver qualquer problema com a utilização do nome, mostrando-se agradada com a homenagem e a iniciativa. Foi com base nessa aceitação que Eduardo se apresentou publicamente como Chibanga, a 15 de Setembro de 2024, na tradicional novilhada da Feira da Moita”, explica a escola.

O comunicado afiança também que a própria terá tecido elogios públicos à actuação do jovem, “demonstrando orgulho e satisfação” com o caminho que este estava a trilhar. “A utilização de alcunhas ou nomes artísticos inspirados em grandes figuras é prática comum na tauromaquia, feita muitas vezes como homenagem e reconhecimento e a comunicação com a família existiu, foi clara e baseada na boa fé e no respeito mútuo”, garante a escola, lamentando que, numa fase posterior e por motivos que a ultrapassam, “essa mesma aceitação tenha dado lugar a um discurso menos construtivo”. Lamentado o episódio, a escola reafirma o compromisso com a ética, o respeito pelas figuras da tauromaquia e a formação de jovens toureiros conscientes, humanos e respeitadores.

“O nome do meu pai é parte da sua história”

A filha de Ricardo Chibanga, recorde-se, teve uma visão diferente do caso, sentindo-se indignada por usarem o apelido do pai sem autorização. “O nome do meu pai pertence à nossa família e não foi dada qualquer autorização legal para que terceiros possam utilizar o seu nome ou algum parecido, como forma de se promoverem ou publicitarem, seja em que contexto for”, escreveu Anete Chibanga.

A filha do toureiro pediu mesmo aos jornais, empresários taurinos e utilizadores das redes sociais que se abstenham de usar o nome Chibanga, Chibanguinha ou outro derivado de Chibanga em qualquer outro toureiro, independentemente das capacidades, competências ou fama que esse jovem toureiro possa ter. “O nome do meu pai é parte da sua história, da sua memória e da nossa família, pelo que deve ser respeitado como tal”, apelou.