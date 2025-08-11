Cultura | 11-08-2025 18:00
Paulo Patrício leva “Sinatra & Friends” ao centro histórico de Santarém
O espectáculo “Sinatra & Friends”, uma criação do actor escalabitano Paulo Patrício, volta a animar a Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, na tarde de 14 de Agosto.
O espectáculo “Sinatra & Friends”, uma criação do actor escalabitano Paulo Patrício, volta a animar a Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, no dia 14 de Agosto, a partir das 18h00. A iniciativa faz parte da programação do projecto de animação Verão in.Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Vale Tejo
06-08-2025
Caderno de Economia
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino