Paulo Patrício leva “Sinatra & Friends” ao centro histórico de Santarém

O espectáculo “Sinatra & Friends”, uma criação do actor escalabitano Paulo Patrício, volta a animar a Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, no dia 14 de Agosto, a partir das 18h00. A iniciativa faz parte da programação do projecto de animação Verão in.Santarém.



