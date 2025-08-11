uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 11-08-2025 18:00

Paulo Patrício leva “Sinatra & Friends” ao centro histórico de Santarém
O espectáculo “Sinatra & Friends”, uma criação do actor escalabitano Paulo Patrício, volta a animar a Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, no dia 14 de Agosto, a partir das 18h00. A iniciativa faz parte da programação do projecto de animação Verão in.Santarém.


