Vila Franca de Xira lança 10.ª edição do prémio literário “Alves Redol”

A Câmara de Vila Franca de Xira abriu as candidaturas para a 10ª edição do prémio literário Alves Redol, que decorrem até 31 de Agosto. Criado para homenagear Alves Redol, uma das figuras mais marcantes da literatura portuguesa do século XX e natural do concelho, o galardão de âmbito nacional tem como objectivo valorizar a criação literária em língua portuguesa, incentivar novos talentos e promover o gosto pela leitura, reforçando a literatura enquanto expressão cultural e cívica.

O concurso, diz o município em comunicado, contempla as modalidades de Conto e Romance, com tema livre, e as obras concorrentes devem ser inéditas, escritas em língua portuguesa e apresentadas sob pseudónimo, sendo permitido apenas um trabalho por modalidade. As inscrições são gratuitas e cada participante deve preencher a ficha de inscrição, disponível no site do município, colocá-la num envelope fechado identificado com “Ficha de Inscrição” e, em separado, entregar três exemplares impressos da obra em formato A4, letra Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5, páginas agrupadas e encapadas, num envelope com o título da obra e o pseudónimo do autor.

Estes dois envelopes devem ser colocados dentro de um terceiro envelope fechado, identificado no exterior com “Prémio Literário Alves Redol”. As entregas podem ser feitas presencialmente na Loja do Munícipe em Vila Franca de Xira, nas delegações municipais de Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, ou enviadas por correio para a morada da Loja do Munícipe.

Serão excluídos trabalhos já publicados, publicados durante o concurso, plagiados, que não cumpram os requisitos do regulamento ou da autoria de membros do júri. Os vencedores receberão 2.500 euros na categoria de Conto e 7.500 euros na de Romance, podendo o júri atribuir menções honrosas sem valor pecuniário. A entrega dos prémios terá lugar no Dia Mundial do Livro e do Autor, a 23 de Abril de 2026, às 18h30, na Fábrica das Palavras.

Nas edições anteriores, o prémio distinguiu autores como Mariana Jorge (pseudónimo de Gustavo Nobre de Jesus), vencedor de Romance em 2023 com “Bacalhau Verde”, e Ovídio (pseudónimo de José Eugénio Borges de Almeida), vencedor de Conto no mesmo ano com “Fractais Dispersos”.

Com um historial de quase duas décadas, o prémio literário Alves Redol consolidou-se como uma das mais importantes distinções no panorama literário nacional, preservando e celebrando a ligação entre Vila Franca de Xira e a criação literária em língua portuguesa, bem como a memória do escritor de, entre outros, “Gaibéus” e “Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos”.