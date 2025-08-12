Cultura | 12-08-2025 10:00
Dia da Juventude em Abrantes com actividades gratuitas e festa no Castelo
Município de Abrantes assinala o Dia Internacional da Juventude, a 12 de Agosto, com entradas gratuitas nas piscinas municipais ao ar livre para crianças e jovens até aos 35 anos, uma caminhada Color&Party e um sunset com música ao vivo no Castelo de Abrantes.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, o município de Abrantes promove a 12 de Agosto um conjunto de actividades dedicadas a crianças e jovens até aos 35 anos. Durante todo o dia, as crianças e jovens até aos 35 anos terão acesso gratuito às piscinas municipais de ar livre. Às 17h00 terá lugar a Caminhada Color&Party, com partida da Praça Barão da Batalha e chegada ao Castelo de Abrantes, num percurso de aproximadamente três quilómetros. A partir das 18h30, o Castelo de Abrantes será palco do Sunset “Rise Abrantes”, um momento de celebração com música ao vivo, a cargo dos artistas BATTISTA, FARIA, NASC e SOLLU, encerrando assim o dia com um ambiente festivo e de convívio ao ar livre.
