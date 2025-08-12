Dia da Juventude em Abrantes com actividades gratuitas e festa no Castelo

Município de Abrantes assinala o Dia Internacional da Juventude, a 12 de Agosto, com entradas gratuitas nas piscinas municipais ao ar livre para crianças e jovens até aos 35 anos, uma caminhada Color&Party e um sunset com música ao vivo no Castelo de Abrantes.