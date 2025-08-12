uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 12-08-2025 10:00

Dia da Juventude em Abrantes com actividades gratuitas e festa no Castelo

Dia da Juventude em Abrantes com actividades gratuitas e festa no Castelo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Abrantes assinala o Dia Internacional da Juventude, a 12 de Agosto, com entradas gratuitas nas piscinas municipais ao ar livre para crianças e jovens até aos 35 anos, uma caminhada Color&Party e um sunset com música ao vivo no Castelo de Abrantes.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, o município de Abrantes promove a 12 de Agosto um conjunto de actividades dedicadas a crianças e jovens até aos 35 anos. Durante todo o dia, as crianças e jovens até aos 35 anos terão acesso gratuito às piscinas municipais de ar livre. Às 17h00 terá lugar a Caminhada Color&Party, com partida da Praça Barão da Batalha e chegada ao Castelo de Abrantes, num percurso de aproximadamente três quilómetros. A partir das 18h30, o Castelo de Abrantes será palco do Sunset “Rise Abrantes”, um momento de celebração com música ao vivo, a cargo dos artistas BATTISTA, FARIA, NASC e SOLLU, encerrando assim o dia com um ambiente festivo e de convívio ao ar livre.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino