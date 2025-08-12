uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

Cultura | 12-08-2025 15:00

Exterior do mercado municipal recebeu nova edição do “Viver Ferreira do Zêzere”

Entre os dias 8 e 10 de Agosto, o concelho de Ferreira do Zêzere acolheu a edição de 2025 do evento cultural “Viver Ferreira do Zêzere”, uma iniciativa que, ao longo de três dias, transformou o espaço exterior do Mercado Municipal António Teixeira Antunes num centro de celebração da música, das tradições populares, da gastronomia regional e da identidade cultural local.

O espaço exterior do Mercado Municipal António Teixeira Antunes foi o epicentro da vida cultural no concelho de Ferreira do Zêzere, com mais uma edição do evento “Viver Ferreira do Zêzere”. A edição deste ano decorreu durante os dias 8 e 10 de Agosto e ofereceu ao público um programa cultural multidisciplinar, onde a música, a gastronomia, o artesanato e as tradições populares portuguesas estiveram em destaque. O arranque da programação contou com um concerto da fadista Sara Correia. No dia 9 de Agosto, o Palco Tradições recebeu a actuação do grupo de Cante Alentejano – Desfrutar Destinos, seguida do concerto dos Xutos & Pontapés.
O último dia, domingo, 10 de Agosto, foi dedicado à etnografia e à música popular, com as actuações de vários ranchos folclóricos, nomeadamente, o Rancho do Bêco de Santo Aleixo, o Rancho da Vila de Pias e o Rancho do Alqueidão de Santo Amaro. O encerramento da edição de 2025 foi assinalado pela Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, a Sociedade Filarmónica Ferreirense, que se juntaram em palco à banda Quinta do Bill.
Paralelamente aos espectáculos musicais, o evento contou com diversas tasquinhas, uma zona de artesanato, uma mostra industrial e comercial do concelho, assim como uma Feira do Livro e DJ Sets que animaram as noites até mais tarde.


