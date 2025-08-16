uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 16-08-2025 10:00

Abrantes marcou presença na Feira de Enchidos, Queijo e Mel de Vila de Rei

Município participou na Feira de Enchidos, Queijo e Mel de Vila de Rei, promovendo o artesanato local através da Organização de Artesanato de Abrantes.

Entre os dias 26 de Julho e 3 de Agosto, o município de Abrantes marcou presença na Feira de Enchidos, Queijo e Mel de Vila de Rei, numa iniciativa que visa promover o território e os produtos locais. A participação surgiu através da Organização de Artesanato de Abrantes, a quem o município reforçou um agradecimento ao empenho e dedicação demonstrados. Durante quatro dias, seis artesãos representaram o concelho no stand do município, contribuindo para a valorização do artesanato e das tradições locais.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, explicou que a participação reforçou o compromisso da autarquia em apoiar os artesãos e promover as características únicas do Ribatejo, fortalecendo a identidade cultural e económica da região.

