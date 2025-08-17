Artesãos de Abrantes, Constância e Sardoal mostram o seu trabalho em feira nacional

A Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, em parceria com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, marcou presença, através da participação dos artesãos do projecto AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, na 47ª edição da Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, que decorreu até 10 de Agosto. O stand institucional permitiu aos artesãos locais, com carta de artesão, demonstrar ao vivo e vender as suas artes num certame de relevância nacional do sector.

O ponto alto da participação foi a apresentação do projecto AO.RI, no último dia da feira. O momento contou com a moderação de Fátima Lopes, que deu voz à essência do trabalho colectivo do artesanato de Abrantes, Constância e Sardoal com intervenientes institucionais e o testemunho dos artesãos. Com o apoio dos municípios envolvidos, a Tagus preparou uma visita para esse dia de artesãos, aprendizes e comunidade em geral do Ribatejo Interior, com transporte gratuito, para que os interessados possam conhecer o certame. O projecto AO.RI tem o objectivo de promover e valorizar as artes e ofícios tradicionais do Ribatejo Interior, que representam as vivências, os saber-fazer ancestrais, a identidade e a cultura de Abrantes, Constância e Sardoal, que se pretende que faça parte da oferta dos produtos turísticos. A iniciativa vem na continuidade dos trabalhos deste projecto desenvolvido pela Tagus, que começaram com o apoio do Centro2020, do Portugal2020, cofinanciado pelo FEDER, e que foi finalista do Prémio Nacional de Artesanato 2023, na categoria Entidades Privadas.

Através do projecto AO.RI, a Tagus, em parceria com os municípios da sua área de intervenção, realizou um levantamento histórico das artes e ofícios de Abrantes, Constância e Sardoal, em que foram identificadas sete peças de artesanato identitário da região e ofícios ligados ao barro, madeira, cortiça, algodão, linho, fibras têxteis e couro. Envolveu vários artesãos, a comunidade local e os alunos das escolas do território. Entre outras iniciativas, em Abril deste ano, levou 10 artesãos à Estónia para troca de experiências, no âmbito de uma candidatura ao programa Erasmus +, mobilidade de adultos, da Comissão Europeia. E ainda continua a possibilitar a participação dos artesãos em certame, como é o caso do Mercado Ribeirinho de Abrantes e da Feira Nacional Artesanato de Vila do Conde.