Tomar recebe Festa na Praça com boa comida, música e cinema

O Largo da Várzea Grande, em Tomar, vai ser palco da Festa na Praça, uma iniciativa que conta com o apoio do município. O evento vai decorrer no dia 24 de Agosto, domingo, entre as 17h00 e as 00h00. A Festa na Praça pretende celebrar o bom tempo com boa comida, música e sessão de cinema ao ar livre.

Ao longo da tarde e noite vai haver um mercado de artesãos locais, uma parada pelo centro da cidade, actuação de artistas locais e um palco dedicado ao bailarico. O evento conta ainda com uma área de street food, com bancas de comida local e bebidas variadas. A diversão também está garantida para todos. As crianças podem contar com pinturas faciais, habilidades circenses, balões e espaços. Os amigos de quatro patas também não são esquecidos, existindo uma zona dog friendly com água fresca e snacks para cães.