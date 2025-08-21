uma parceria com o Jornal Expresso
21/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-08-2025 12:00

Associação Thomar Honoris prepara nova edição do Festival de Dança e Música Histórica

Festival de Dança e Música Histórica de Tomar é organizado pela associação Thomar Honoris - foto DR
Levada - Festival de Dança e Música Histórica de Tomar vai decorrer de 5 a 7 de Setembro. Evento pretende promover a diversidade cultural e artística, reunindo artistas locais, nacionais e internacionais.

A associação Thomar Honoris está a preparar a terceira edição do Levada - Festival de Dança e Música Histórica de Tomar. O evento, que tem lugar em vários espaços do centro histórico de Tomar, vai decorrer de 5 a 7 de Setembro. Trata-se de um evento cultural e artístico que pretende celebrar a criatividade, a música, a arte e a interacção comunitária num ambiente vibrante e inspirador. Promovendo a diversidade cultural e artística, o festival reúne artistas locais, nacionais e internacionais, oferecendo uma programação que inclui concertos, performances, exposições, workshops, gastronomia e actividades para todas as idades. A organização informa que a entrada para os workshops e cafés concerto é gratuita, permitindo que todos possam participar, embora os workshops exijam inscrição prévia. Além disso, os espectáculos que vão decorrer no centro histórico de Tomar também são gratuitos. Por sua vez, a exposição de trajes, vai poder ser visitada mediante pagamento de entrada no Convento de Cristo.
Dia 5, sexta-feira, ao início da tarde, vai decorrer no Convento de Cristo a inauguração da exposição de trajes “Camões” do Museu Nacional do Traje. De noite há Café concerto com Saltimbancos, Recanto e DJ-Salito, junto à capela de Santa Iria. Dia 6, sábado, durante a tarde, o centro histórico de Tomar vai receber Arruadas do Festival, enquanto de noite a Praça da República vai ser palco para o Espectáculo final. Finalmente, dia 7, domingo, há Workshops de Dança e Música Histórica no Mouchão.
A Thomar Honoris, organizadora do evento, é uma associação fundada em 2014. Tem como objectivo principal resgatar, praticar e divulgar tradições culturais e históricas, com especial foco nas épocas medieval e renascentista.

