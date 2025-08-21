Cem Soldos vai estar em festa com arraial e programa dedicado à juventude

A aldeia de Cem Soldos, freguesia de Madalena e Beselga, concelho de Tomar, vai estar em festa entre 29 e 31 de Agosto. A Festa de Cem Soldos vai contar com arraial e um programa dedicado à juventude. Além de muita música vai haver serviço de bar e restaurante durante os três dias, futsal e insufláveis. As festividades são organizadas pelo Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS). Dia 29 há actuação dos FH5 e Rokas. Dia 30 sobem a palco os K’Preta e Superfly. Por fim, dia 31 há animação com os Gaiteiros dos Brasões, Rancho Folclórico As “Lavadeiras” de Asseiceira e actuação de Élsio Nunes. O SCOCS é uma associação sem fins lucrativos fundada em Outubro de 1981. É composta por um grupo de 25 elementos na direcção e tem mais de 800 associados que ajudam a dinamizar a aldeia de Cem Soldos, promovendo o seu bem-estar social, cultural e desportivo. O evento mais conhecido realizado naquela aldeia do concelho de Tomar é o Festival Bons Sons, que atrai milhares de pessoas todos os anos.