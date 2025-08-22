uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-08-2025 15:00

Festas Populares do Frade de Baixo em Alpiarça arrancam a 6 de Setembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festas Populares do Frade de Baixo regressam a Alpiarça a 6 de Setembro com rancho folclórico, flamenco e animação musical, integradas no programa “Alpiarça em Festa” e organizadas pela junta de freguesia com apoio do município.

A localidade Frade de Baixo, em Alpiarça, volta a receber música e tradição no próximo dia 6 de Setembro, com a realização de mais uma edição das Festas Populares do Frade de Baixo, realizadas na rua perto da escola. A iniciativa está integrada no programa “Alpiarça em Festa 2025” — que já passou pela Gouxaria (21 de Junho), Casalinho (4, 5 e 6 de Julho) e Frade de Cima (26 de Julho) — e conta este ano com a actuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, uma exibição da Escola de Flamenco e Sevilhanas Bailando e animação musical com a artista Lena Conde, prometendo um ambiente de convívio entre vizinhos, tradição e muita dança. O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Alpiarça, com o apoio da câmara municipal e a colaboração de moradores locais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino