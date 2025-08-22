Festas Populares do Frade de Baixo em Alpiarça arrancam a 6 de Setembro

Festas Populares do Frade de Baixo regressam a Alpiarça a 6 de Setembro com rancho folclórico, flamenco e animação musical, integradas no programa “Alpiarça em Festa” e organizadas pela junta de freguesia com apoio do município.