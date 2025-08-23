In.Santarém encerra Agosto com música, cinema e dança pela cidade

A programação cultural do in.Santarém vai preencher os últimos dias de Agosto com diversos espectáculos de música, cinema, dança e folclore, dispersados pelos vários espaços da cidade, entre 27 e 30 de Agosto. O programa arranca com a sessão de cinema Arte Filme – Homenagem a Jorge Sá, no pátio do Teatro Sá da Bandeira, que exibe seis curtas-metragens filmadas em locais emblemáticos de Santarém entre 1990 e 2002, evocando o olhar inovador do artista já falecido. No dia seguinte, o Jardim Portas do Sol recebe a Gala de Verão ADDTREMEZ / Phil’s Place Santarém, num espectáculo ao ar livre com dança desportiva, de salão, estilos urbanos e contemporâneos.

Na sexta feira, dia 29, o Largo do Seminário acolhe o concerto da fadista escalabitana Joana Amendoeira, seguindo-se no sábado, animação com o Rancho Folclórico de Vale de Figueira no Centro Histórico e Praça Velha. Ainda no dia 30, o Adro do Convento de São Francisco recebe à noite animação de rua por Paulo Patrício, Sinatra & Friends, e o concerto da Banda da Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho, com a participação especial do cantor mantū (Manuel Antunes), finalista do The Voice Portugal 2023.