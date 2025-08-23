uma parceria com o Jornal Expresso
23/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 23-08-2025 13:32

Jazz e Street Food animam Jardim da República em Santarém

foto dr
Até domingo, 24 de Agosto, o Jardim da República em Santarém transforma-se num ponto de encontro entre gastronomia de rua e música ao vivo, com a realização do evento Jazz | Street Food in. Str,

Até domingo, 24 de Agosto, o Jardim da República em Santarém transforma-se num ponto de encontro entre gastronomia de rua e música ao vivo, com a realização do evento Jazz | Street Food in. Str, que começou na sexta-feira. O público é convidado a desfrutar de uma viagem de sabores, com propostas que vão do tradicional ao vegetariano, do doce ao salgado, e das bebidas artesanais aos refrescos ideais para o verão. Além da excelente comida, o evento oferece uma diversificada programação musical.
No sábado, 23 de Agosto, às 18h00, o grupo “Turistas Acidentais e os Desenhos Animados” traz um espectáculo de teatro-circo musical, com música ao vivo e personagens inspiradas nos clássicos do cinema de animação, garantindo momentos de magia para miúdos e graúdos.
Também no sábado, às 21h45, a noite ganha ritmo com os “Farra Fanfarra”, um coletivo multicultural de sopros e percussão com mais de 18 anos de estrada. Conhecidos pela sua energia contagiante, misturam ska, música balcânica, swing e funk numa atuação explosiva.
O encerramento do evento, no domingo, 24 de Agosto, fica a cargo da “Dixie Band” da MUDA’TE Companhia de Artes Performativas. Com quatro músicos e uma performance itinerante, esta banda de rua promete animar o Jardim da República, a partir das 18h00, com muito ritmo, boa disposição e interação com o público.
No capítulo gastronómico, marcam presença no evento: Beefa’s, Burguesita, Fresh no Met no Fish, Geringonça, La Charrette, Leonidas, On the Go, Rei, Cavalo Preto e Pin Up Van. Entre as especialidades disponíveis, o público poderá encontrar: smash burgers, hambúrgueres tradicionais e 100% vegetariano, sabores da Madeira como o tradicional Bolo do Caco, waffles e crepes confecionados na hora, gelados artesanais, brownies e licores para adoçar a visita, o frescor do açaí em várias versões, bebidas brancas, seleção de vinhos e imperial, entre outros.

foto dr
