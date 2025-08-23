uma parceria com o Jornal Expresso
23/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-08-2025 12:00

Sete candidatos a embaixadores da vinha e do vinho no Cartaxo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Gala de Eleição terá lugar no dia 13 de Setembro, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Exposições.

São sete, um candidato e seis candidatas, os jovens que vão assumir, este ano, o desafio de representar as seis freguesias do concelho na eleição de Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo. Tal como em anos anteriores, o caminho que os leva ao palco da Gala de Eleição tem diversas provas para superar. No dia 30 de Agosto, às 16h00, será no palco do Centro Cultural do Cartaxo que vão cumprir uma das provas mais complexas, a Prova de Palco, que avalia as suas capacidades de expressão e comunicação. A Gala de Eleição terá lugar no dia 13 de Setembro, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Exposições.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino