Cultura | 23-08-2025 12:00
Sete candidatos a embaixadores da vinha e do vinho no Cartaxo
Gala de Eleição terá lugar no dia 13 de Setembro, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Exposições.
São sete, um candidato e seis candidatas, os jovens que vão assumir, este ano, o desafio de representar as seis freguesias do concelho na eleição de Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo. Tal como em anos anteriores, o caminho que os leva ao palco da Gala de Eleição tem diversas provas para superar. No dia 30 de Agosto, às 16h00, será no palco do Centro Cultural do Cartaxo que vão cumprir uma das provas mais complexas, a Prova de Palco, que avalia as suas capacidades de expressão e comunicação. A Gala de Eleição terá lugar no dia 13 de Setembro, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Exposições.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino