24/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 24-08-2025 15:00

Jovens de Abrantes saíram à rua para festejar o Dia Internacional da Juventude

Jovens divertiram-se na Praça Raimundo Soares no Dia Internacional da Juventude - foto O MIRANTE
No Dia Internacional da Juventude, os jovens de Abrantes saíram à rua e partilharam com O MIRANTE um retrato feito de sonhos, desafios e esperança e, sobretudo, de vontade de aproveitar o presente com os amigos.

No Dia Internacional da Juventude, que se assinalou a 12 de Agosto, as ruas de Abrantes encheram-se de jovens durante a Caminhada Color&Party, que percorreu três quilómetros pelo centro da cidade. Iniciou na Praça Barão da Batalha e terminou no castelo, onde o Sunset “Rice Abrantes” encerrou o dia. Rita Marques, de 23 anos, foi uma das jovens com quem O MIRANTE falou, explicando que uma das coisas menos boas de Abrantes é a falta de diversão nocturna. Estudante no Politécnico de Leiria, Rita Marques diz também que é necessário investir mais na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes para que mais jovens se queiram fixar na cidade: “se houvesse mais cursos, conseguiríamos atrair mais jovens para a cidade. Faz muita falta”, frisa. Sobre esta questão Nicolau Pereira, de 21 anos, considera que a cidade organiza boas iniciativas, mas que há muito a melhorar. Já para Abel Gazil, de 24 anos, Abrantes é uma cidade calma, o que é uma vantagem, mas corre o risco de se tornar “calma demais” se não investir em políticas de investimento para os jovens.
O tema da habitação gera concordância nos três jovens com quem O MIRANTE falou. Para os estudantes é importante garantir que há habitação a custos controlados no concelho, situação que não se tem verificado. O mercado de venda e arrendamento está demasiado caro para quem escolhe Abrantes como cidade para estudar no ensino superior. A falta de oportunidades no mercado de trabalho também são um tópico que gera consenso: “é muito difícil sair da casa dos pais e ter dinheiro para arranjar uma casa própria. Os preços estão incomportáveis e há muito pouca estabilidade laboral”, refere Rita Marques. “Não penso em emigrar, mas provavelmente não tenho outra solução senão sair de Abrantes”, lamenta.
O Dia Internacional da Juventude em Abrantes é uma iniciativa que já marca o calendário anual do concelho. Mais do que um conjunto de actividades, esta celebração constituiu um momento de encontro, partilha e valorização do papel da juventude no presente e no futuro da comunidade abrantina.

Abel Gazil, Rita Marques e Nicolau Pereira - foto O MIRANTE
