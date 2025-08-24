Tertúlias móveis de Arruda dos Vinhos fazem a festa em honra de Nossa Senhora da Salvação

Autocarros transformados em espaços de convívio, tradição taurina e espírito de amizade e confraternização são a alma das Tertúlias Móveis de Arruda dos Vinhos. Nascidas no final da década de 1970, quando a Tertúlia Ambulante marcou presença nas largadas de touros das Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação, rapidamente se multiplicaram e tornaram-se uma marca identitária do concelho.

Ana Cristina Santos é responsável por todas as tertúlias de Arruda dos Vinhos, as 11 móveis e as cinco fixas, e é filha de um dos fundadores da Tertúlia Ambulante, que conta hoje com 22 sócios. Conta que tudo começou quando o pai e um grupo de amigos puseram um autocarro muito antigo perto do chafariz em Arruda e, como a viatura não tinha motor, tinham de o empurrar. Mais tarde, juntaram-se outras tertúlias. Os autocarros têm electricidade, cozinha, loiças, frigoríficos e assadores, e cada tertúlia é responsável por guardar a viatura durante o ano. Em 2017, a tradição foi reconhecida pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos como património cultural e imaterial dos arrudenses. Desde 2018, a data de 14 de Agosto é celebrada como o “Dia das Tertúlias Móveis”. Neste dia realiza-se o almoço das tertúlias no parque de estacionamento da praça de touros, onde se assa um porco e o almoço é partilhado. Ao final do dia, os autocarros seguem para as largadas de toiros, e os sócios das tertúlias assistem ao acontecimento “de camarote”, enquanto se divertem, bebem e petiscam.

Tertúlias móveis atravessam gerações

A Tertúlia Gastronómica Arrudense, conhecida como TGA, é uma das mais emblemáticas. O autocarro foi baptizado de Princezinha do Agreste e sai da garagem pelo menos de dois em dois meses para almoço-convívio dos seus sócios, além da actividade na festa anual. Um dos fundadores, Carlos Lourenço, relata que é a única que tem escritura feita e conta hoje com 30 elementos. No piso superior do autocarro estão os assadores, onde se grelham febras, couratos, entremeadas e sardinhas. Nos dias que antecedem a festa, a azáfama é grande para verificar se o frigorífico está cheio e se estão reunidas todas as condições para que não falte nada.

A tradição das tertúlias tem sobrevivido ao passar do tempo e atravessado gerações. David Silva, motorista da TGA, participava desde criança nos convívios com o pai, um dos fundadores já falecido, e ele próprio transmitiu a tradição ao filho. Pedro Silva explica ainda que o “bichinho” da tertúlia já vem do avô. Recorda a preparação do autocarro e algumas peripécias ao longo dos anos: “já fizemos sopa com a água do chafariz e todos comeram e adoraram. Houve momentos em que duvidámos que o autocarro pudesse encolher nas ruas e, diz a lenda, estragámos toldos. Já tivemos de trocar pneus do autocarro a meio da largada porque estavam furados, sócios a dormir no autocarro para apanharem as largadas das duas da manhã, e uma vez apanhámos um susto com um touro esguio que conseguiu entrar no autocarro, e tivemos de fugir pela janela”, conta. A Princezinha do Agreste tem a particularidade de conservar peças do antigo autocarro, a matrícula e um relógio. Além disso, possui colheres de pau penduradas com o nome dos sócios já falecidos, como forma de homenagear aqueles que já partiram.

Coreografias nas largadas e reencontro de amigos

Em 1997 foi fundada a Associação Sucessores dos Barrilinhos, nome que surgiu de um grupo de amigos de Arruda dos Vinhos. Hoje em dia, cinco sócios fundadores e quatro que entraram posteriormente reúnem amigos e familiares no autocarro durante a festa. Durante o resto do ano, a viatura fica estacionada na casa de um amigo. A tertúlia tem a particularidade de nunca ter vendido cerveja e, por isso, só serve vinho. A festa com as tertúlias também se faz no feminino. Madalena Santos e Eduarda Sousa organizam tudo no autocarro D’Afición. Em Dezembro, a tertúlia assinala 25 anos com um grande espírito de equipa, reunindo cerca de 90 pessoas, a maior parte jovens na casa dos 20 anos. Durante as largadas, no segundo piso do autocarro, os sócios dançam coreografias ao som da música enquanto o toiro circula.

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação começaram com a parte religiosa do programa, no dia 6 de Agosto. Foram inauguradas exposições, realizados concertos, festival de folclore, jazz e actividades desportivas. De 14 a 18 de Agosto, a festa atingiu o seu expoente máximo, com as largadas e corridas de touros, animação proporcionada pelas tertúlias móveis, concertos e DJs.