25/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 25-08-2025 14:48

Revista Nervo com uma entrevista a Hélder Macedo

Vai chegar às bancas o número 25 da revista Nervo com a colaboração de vários poetas e uma entrevista ao romancista e ensaísta Hélder Macedo.

Está a sair para as bancas a 2 de Setembro o número 25 da Revista Nervo, uma publicação trimestral de poesia com sede no Entroncamento. A revista tem um historial que passa pelo trabalho da sua editora e poeta Maria F. Roldão, e tem sido alimentada por poetas e artistas plásticos de várias gerações.
As tiragens são pequenas, e a revista só pode ser encontrada em algumas livrarias ou por assinatura. Mesmo assim, e porque estamos a escrever sobre um projecto editorial que deve tudo à sua editora, a revista tem um percurso de vários anos e um leque de colaboradores que dão prestígio à publicação.

O número 25 tem a colaboração de Abraham G. Tenorio (Espanha – traduzido por Álvaro Seiça), Ana Luís Castro, António Ferra, Catarina Costa, João Freitas Mendes, Leonardo Pintado, Maria Lúcia Dal Farra (Brasil), Nunes da Rocha, P. Feijó, Regina Guimarães. A entrevista desta edição é com o poeta, romancista e ensaísta Helder Macedo, uma figura importante da cultura portuguesa. Há ainda poemas de Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé traduzidos por António Vieira.

Neste número a capa e as ilustrações são de António Ferra.

