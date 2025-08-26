Presidente de Alpiarça justifica nova data da Alpiagra para atrair emigrantes

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, justificou a mudança da Alpiagra para o mês de Agosto, coincidindo com o Festival da Sopa da Pedra de Almeirim, como uma aposta que visa atrair mais visitantes e expositores, especialmente os emigrantes que na generalidade vêm de férias a Portugal em Agosto.

Na inauguração do certame a presidente salientou que a mudança faz parte de um conjunto de medidas que para reforçar a projecção da feira a nível regional e nacional, destacando que é uma decisão que “foi possível perceber ao longo dos últimos anos que se traduzia numa boa opção”.

“Hoje nós temos mais gente na Alpiagra, gente que não podia vir, sejam pessoas do concelho como de fora do concelho e, portanto, isso também é uma vitória do ponto de vista daquilo que nós queremos que esta feira seja”, frisa. A autarca sublinhou ainda a evolução do certame nos últimos quatro anos, com melhorias na organização, requalificação do espaço e aumento da participação de expositores de todo o país, reconhecendo o evento como um dos maiores do distrito, atrás apenas da Feira da Golegã e da Feira Nacional de Agricultura.