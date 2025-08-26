uma parceria com o Jornal Expresso
26/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 26-08-2025 19:04

São João da Ribeira recebe Encontro Internacional de 2CV

O evento celebra os icónicos Citroën 2CV, a cultura automóvel e a tradição das vindimas no Ribatejo e decorre de 11 a 14 de Setembro em São João da Ribeira, Rio Maior.

A aldeia São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, vai transformar-se num ponto de encontro de apaixonados pelos emblemáticos Citroën 2CV. Entre 11 a 14 de Setembro a localidade recebe o Encontro Internacional 2CV — Vindimas 2025 e promete reunir centenas de viaturas clássicas e participantes de todo o mundo, num ambiente de festa e partilha.
O evento combina a paixão pelos automóveis clássicos com a riqueza cultural e gastronómica do Ribatejo, onde ao longo de quatro dias os visitantes poderão apreciar exposições de veículos 2CV e derivados, participar em passeios pela região, degustar produtos locais e desfrutar de concertos, animação cultural e acções solidárias que promovem práticas sustentáveis e a valorização da mobilidade clássica.

