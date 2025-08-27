Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ de Santarém a 20 de Setembro

A sexta edição da Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ em Santarém está agendada para dia 20 de Setembro, com concentração marcada para as 17h00 no Jardim da República, onde começará a marcha pelas ruas da cidade. Segundo a organização, a iniciativa afirma-se como um espaço de visibilidade e de reivindicação, num tempo em que persistem desigualdades, preconceito e violência contra a comunidade LGBTQIAP+.

A programação conta ainda com o Festival Lavrar a Liberdade, que terá nesse mesmo dia no Teatro Sá da Bandeira, a partir das 19h00 com diversas actividades culturais e artísticas, como a leitura do Manifesto & open mike e a apresentação do livro “A miúda e a cadela”, de Andreia de Oliveira. O fim de tarde conta ainda com as performances “Rebis”, por Nuno Labau, e “Que remédio há de curar”, por Filipa do Carmo, Tempo de Antena com Dans La Lumière e o DJ Set S A P A T R U X.

A Marcha do Orgulho de Santarém conta com o apoio da Câmara de Santarém, Santarém Cultura e Teatro Sá da Bandeira. “A 6.ª Marcha é de todas as pessoas que acreditam na liberdade, na igualdade e no direito a existir sem medo”, salienta a organização.