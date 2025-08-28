uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 28-08-2025 19:50

Ensemble Vocal Aura canta no Convento de Almoster
FOTO - DR
O Convento de Santa Maria de Almoster recebe no domingo, 7 de Setembro, o concerto Lux Aeterna, interpretado pelo Ensemble Vocal Aura. O espectáculo está agendado para as 17h00, integrado no projecto Itiner’Arte / Cistermúsica, no âmbito da programação Verão in.Santarém.
O Ensemble Vocal Aura conta com oito vozes femininas sob direcção artística de Inês Tavares Lopes. Interpreta um repertório que atravessa um milénio, do século XI ao XXI. Com obras de compositores como Hildegarda von Bingen, Gustav Holst, Claudio Carneyro, Ola Gjeilo e Sarah Quartel entre outros, o programa inclui peças emblemáticas como Ave Generosa, Ubi Caritas, Ave Maria e Sanctum.

