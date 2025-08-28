Cultura | 28-08-2025 13:14
Festival Internacional de Folclore em Abrantes
A Praça Barão da Batalha, em Abrantes, será palco, no dia 4 de Setembro, de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore.
A Praça Barão da Batalha, em Abrantes, será palco, no dia 4 de Setembro, de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore, numa iniciativa organizada pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos em parceria com a Câmara Municipal de Abrantes e que promete uma noite de música, cultura e convívio.
Com entrada gratuita, o festival dirige-se a um público alargado, reunindo grupos folclóricos nacionais e internacionais, que irão apresentar a diversidade das suas raízes culturais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino