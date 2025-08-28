uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 28-08-2025 13:14

Festival Internacional de Folclore em Abrantes

A Praça Barão da Batalha, em Abrantes, será palco, no dia 4 de Setembro, de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore.

A Praça Barão da Batalha, em Abrantes, será palco, no dia 4 de Setembro, de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore, numa iniciativa organizada pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos em parceria com a Câmara Municipal de Abrantes e que promete uma noite de música, cultura e convívio.
Com entrada gratuita, o festival dirige-se a um público alargado, reunindo grupos folclóricos nacionais e internacionais, que irão apresentar a diversidade das suas raízes culturais.

