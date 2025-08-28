uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 28-08-2025 18:19

Mais de três dezenas de produtores confirmados para a Alma do Vinho em Alenquer

Foto: CM Alenquer
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Cartaxo, Loures, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras contam com produtores confirmados no maior festival de vinhos da região de Lisboa

A 7ª edição da Alma do Vinho acontece entre 11 e 14 de setembro em Alenquer e vai contar com a presença de 36 produtores de vinho regionais. O evento que teve o pontapé de saída em 2017 é uma homenagem anual aos viniticultores de Alenquer, um concelho com mais de 8.000 hectares de vinha plantada e com vinho premiado internacionalmente e certificado com a chancela DOC Alenquer (Denominação de Origem Controlada).
O maior festival de vinhos da região de Lisboa aguarda cerca de 35 mil visitantes este ano e vai contar com vinhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Cartaxo, Loures, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras no Parque Urbano da Romeira.
Uma entrada diária garante a possibilidade de provar, de forma ilimitada e com moderação, todos os vinhos à disposição na zona de provas. Dos brancos aos rosés, dos tintos aos que fazem a melhor harmonia com a codorniz, um produto endógeno do concelho, são cerca de 300 referências vínicas para experimentar.
