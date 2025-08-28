Cultura | 28-08-2025 19:50
Saltimbancos levam bombos e fogo artístico a Abitureiras
O Recinto da Festa de Abitureiras vai ser palco no sábado, 6 de Setembro, pelas 21h30, de um espectáculo com os Saltimbancos de Santa Maria, integrado no projeto Itiner’Arte, promovido pelo CiRAC – Círculo de Recreio, Arte e Cultura de Paços de Brandão. O grupo com 22 anos de existência e cerca de trinta jovens artistas em palco apresenta um espectáculo que combina bombos, acrobacias e fogo artístico.
