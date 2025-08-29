Aldeia de Pereira celebra Festa Rural

A tradicional Festa Rural da Pereira, a mais pequena aldeia do concelho de Constância, com cerca de 30 habitantes, decorre entre sexta-feira e domingo, anunciou a associação Os Quatro Cantos do Cisne, entidade organizadora.



Os Xarepa Band, Chakra, Dimpruvizo e DJ Aranha são alguns dos concertos anunciados para a 13.ª edição de um certame que tem este ano como mote “Afinal há Festa Rural!” e em que a irreverência e a celebração de ruralidade são, segundo a organização, marcas identitárias.



O domingo, 31 de Agosto, começa, como é tradição, com o desfile motorizado Moto-Rural, que leva carrinhas, motociclos, motocultivadores e tratores enfeitados a percorrer todas as localidades da freguesia de Santa Margarida da Coutada, naquele que é um dos momentos mais aguardados pelos participantes.