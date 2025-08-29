uma parceria com o Jornal Expresso
30/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-08-2025 23:24

Aldeia de Pereira celebra Festa Rural

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A tradicional Festa Rural da Pereira, a mais pequena aldeia do concelho de Constância, com cerca de 30 habitantes, decorre entre sexta-feira e domingo.

A tradicional Festa Rural da Pereira, a mais pequena aldeia do concelho de Constância, com cerca de 30 habitantes, decorre entre sexta-feira e domingo, anunciou a associação Os Quatro Cantos do Cisne, entidade organizadora.

Os Xarepa Band, Chakra, Dimpruvizo e DJ Aranha são alguns dos concertos anunciados para a 13.ª edição de um certame que tem este ano como mote “Afinal há Festa Rural!” e em que a irreverência e a celebração de ruralidade são, segundo a organização, marcas identitárias.

O domingo, 31 de Agosto, começa, como é tradição, com o desfile motorizado Moto-Rural, que leva carrinhas, motociclos, motocultivadores e tratores enfeitados a percorrer todas as localidades da freguesia de Santa Margarida da Coutada, naquele que é um dos momentos mais aguardados pelos participantes.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino