Exposição de pintura de Ivan Nascimento em Constância

A Biblioteca Alexandre O’Neill, em Constância, recebe a partir de 29 de Agosto a exposição de pintura LibertAr-te, de Ivan Nascimento, que estará em exibição até 26 de Setembro.

A Biblioteca Alexandre O’Neill, em Constância, acolhe a exposição de pintura LibertAr-te, da autoria do artista Ivan Nascimento. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, e prolonga-se até 26 de Setembro.

A inauguração da exposição terá lugar no dia 29 de Agosto, às 18h00, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto este trabalho.