Cultura | 29-08-2025 07:00

Exposição de pintura de Ivan Nascimento em Constância

A Biblioteca Alexandre O’Neill, em Constância, recebe a partir de 29 de Agosto a exposição de pintura LibertAr-te, de Ivan Nascimento, que estará em exibição até 26 de Setembro.

A inauguração da exposição terá lugar no dia 29 de Agosto, às 18h00, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto este trabalho.
A inauguração da exposição terá lugar no dia 29 de Agosto, às 18h00, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto este trabalho.
