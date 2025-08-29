uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 29-08-2025 16:44

Festival de Gastronomia em Santarém já tem data

Certame vai decorrer de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino.

A próxima edição do Festival Nacional de Gastronomia vai decorrer de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino, em Santarém. A informação foi deixada na reunião de câmara de sexta-feira, 29 de Agosto, onde foram abordadas questões relacionadas com os elevados montantes cobrados aos restaurantes presentes, que se repercutem depois nos preços das refeições.
Noticia mais detalhada na próxima edição semanal.

