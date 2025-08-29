Cultura | 29-08-2025 16:44
Festival de Gastronomia em Santarém já tem data
Certame vai decorrer de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino.
A próxima edição do Festival Nacional de Gastronomia vai decorrer de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino, em Santarém. A informação foi deixada na reunião de câmara de sexta-feira, 29 de Agosto, onde foram abordadas questões relacionadas com os elevados montantes cobrados aos restaurantes presentes, que se repercutem depois nos preços das refeições.
Noticia mais detalhada na próxima edição semanal.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino