Festival de Gastronomia em Santarém já tem data

A próxima edição do Festival Nacional de Gastronomia vai decorrer de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino, em Santarém. A informação foi deixada na reunião de câmara de sexta-feira, 29 de Agosto, onde foram abordadas questões relacionadas com os elevados montantes cobrados aos restaurantes presentes, que se repercutem depois nos preços das refeições.

Noticia mais detalhada na próxima edição semanal.