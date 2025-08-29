Joana Amendoeira canta esta noite em Santarém

A fadista Joana Amendoeira actua na noite desta sexta-feira, 29 de Agosto, mo Largo do Seminário, em Santarém. O concerto está marcado para as 21h45. Natural de Santarém, a artista é reconhecida como uma das vozes mais relevantes da nova geração do fado.



Com mais de dez discos editados, digressões por dezenas de países e colaborações com grandes nomes da música portuguesa e internacional, Joana Amendoeira tem vindo a afirmar uma identidade própria, marcada por uma interpretação intensa, respeito pelas origens e uma notável capacidade de renovação. O seu mais recente álbum, “Na Volta da Maré”, é fruto dessa visão artística singular, cruzando o fado com influências luso-brasileiras e com a poesia de Tiago Torres da Silva.