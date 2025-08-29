Levada Festival de Dança e Música Histórica anima Tomar em Setembro

O Levada – Festival de Dança e Música Histórica, evento que junta património e espectáculos em vários espaços de Tomar, vai decorrer entre 5 e 7 de Setembro. Uma exposição de trajes antigos, arruadas, cafés-concerto, espetáculos e oficinas fazem parte da programação do evento, com participação gratuita para o público nas atividades, sendo necessária inscrição prévia nos ‘workshops’, refere o a Museus e Monumentos de Portugal no seu ‘site’.

O ponto de partida do Levada – Festival de Dança e Música Histórica será o Convento de Cristo, no dia 5 de Setembro, onde será inaugurada, às 14h30, a exposição “Trajes Camões”, uma mostra do Museu Nacional do Traje integrada no certame. A exposição pode ser visitada mediante a entrada no monumento, permitindo ao público conhecer peças da colecção do museu, enquadradas na história do convento cuja construção foi iniciada em 1160, ligada à Ordem dos Templários e à Ordem de Cristo. A programação prossegue nesse mesmo dia, às 21h30, junto à Capela de Santa Iria, com um café-concerto que reúne saltimbancos e o DJ Salito.

No sábado, 6 de Setembro, a cidade abre-se ao festival com as arruadas pelo centro histórico, a partir das 14h30, e, às 21h30, a Praça da República acolhe o espectáculo final, que encerra o segundo dia de actividades. O último dia, domingo, 7 de Setembro, será dedicado às oficinas de dança e música histórica, que decorrem no Mouchão, a partir as 09h30, com inscrição prévia, num programa que inclui sessões de danças romanas, orientais, e danças infantis.

Segundo a organização, o festival pretende oferecer ao público “uma forma singular de viver o património histórico e cultural de Tomar”, num encontro entre passado e presente que combina espaços emblemáticos e recriação artística. O Convento de Cristo, classificado como Monumento Nacional em 1910 e Património Mundial em 1983, é um dos conjuntos monumentais mais visitados do país, tendo recebido mais de 300 mil visitantes em 2023, segundo os dados oficiais mais recentes.