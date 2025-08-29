Teatro de marionetas volta às aldeias do concelho de Sardoal

De 5 a 7 de Setembro, a vila e várias aldeias do concelho de Sardoal vão receber, à semelhança do ano anterior, apresentações de teatro de marionetas, numa iniciativa que visa descentralizar a cultura e permitir que todos os habitantes tenham acesso a momentos culturais gratuitos ao ar livre.

As companhias Valdevinos e Boca de Cão, ambas referências na área do teatro de marionetas, serão responsáveis por apresentar, respectivamente, os espectáculos Floresta e Alforria. Floresta é uma narração fabulística em que os personagens, habitantes da floresta, dialogam entre si, retratando as histórias de vida de cada um e a luta pela sobrevivência. Alforria aborda de forma divertida e crítica temas como liberdade, opressão e igualdade de género, recorrendo a técnicas de teatro de rua, marionetas de sombras e manipulação directa.

No dia 5 de Setembro, Sardoal acolhe dois espectáculos na Praça Nova. No dia 6, a actividade cultural desloca-se a Entrevinhas, às 11h00; a Santiago de Montalegre, junto à Associação dos Amigos de Santiago Montalegre, às 14h30; e a Valhascos, junto à ACD Valhascos, às 16h00. No dia 7 de Setembro, a programação inclui Santa Clara, no Largo do Mercado, às 10h00; Venda Nova, junto à CDCR Venda Nova, às 11h00; Monte Cimeiro, junto à Associação CSMC, às 16h00; e Presa, junto à AR Presa, às 18h00.

Esta iniciativa é organizada pelo Município de Sardoal, contando com o apoio das associações locais e da Junta de Freguesia de Alcaravela, e é financiada pela Direcção-Geral das Artes, no âmbito do Apoio à Programação da RTCP.