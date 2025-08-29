Vila Medieval de Ourém volta a receber nova edição do Festival de Setembro

Fogo Fogo, Criatura e Rossana são alguns dos artistas em destaque no Festival de Setembro, que regressa a Ourém entre 5 e 7 de Setembro, ocupando vários espaços da vila medieval. Apresentado como ponto de encontro entre diferentes culturas, o Festival de Setembro tem como lema este ano “Co(m)fluências - Imigração, encontro, criação”, propondo uma programação repartida por três dias com concertos, conferências, artes performativas, cinema, exposições, literatura e gastronomia.

Segundo o município de Ourém, liderado por Luís Albuquerque, o programa está ainda em construção, mas conta já com várias confirmações. Os Fogo Fogo, que reinventam o funaná de Cabo Verde, são uma das bandas que dão música ao Festival de Setembro, a par de Rossana, Conrado Bruno, Scúru Fitchádu, Moura, Sónia Trópicos, Silk Nobre ou Criatura, que farão um espectáculo especial com o coro Essence Voices e um coro comunitário. Com exposições, conferências, conversas e partilha de depoimentos e saberes de imigrantes residentes em Ourém, o festival “vai celebrar o legado de um território historicamente enriquecido por fluxos migratórios e impelir à reflexão sobre as ‘co(m)fluências’ que atravessam fronteiras e moldam a nossa identidade colectiva”, destaca a autarquia.

A programação do Festival de Setembro tem entrada livre e dissemina-se por espaços da vila medieval de Ourém, como o Anfiteatro dos Torreões, Escadinhas da Sociedade Filarmónica, Largo da Colegiada, Miradouro de Fátima, Terreiro de Santiago, sede da ARPO, Torreão Nascente ou o novo Palco Torre Albarrã, com capacidade para acolher espetáculos de maior dimensão.