uma parceria com o Jornal Expresso
30/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-08-2025 12:00

Feira da Destralha integrada nas Festas de Pontével

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Feira da Destralha regressa a Pontével com uma edição especial integrada nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Desterro.

A Feira da Destralha regressa este ano com uma edição especial, integrada nas tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora do Desterro, em Pontével. O evento realiza-se no sábado, 6 de Setembro, entre as 10h00 e as 16h00, junto ao Rio da Fonte, numa parceria entre os Quarentões 2025 e o Colectivo Ponte.
Depois de várias edições na antiga escola primária de Pontével, esta será a primeira vez que a feira acontece num espaço exterior, oferecendo um ambiente diferente e reforçando o espírito comunitário que a caracteriza. Os expositores terão acesso a um espaço de 4 metros quadrados para montagem livre das suas bancas, avisando as entidades promotoras que não haverá fornecimento de mesas ou estruturas e incentivando os comerciantes a terem criatividade e improviso na disposição dos produtos. As inscrições estão abertas até 1 de Setembro, com um custo simbólico de 5€.
Para Paulo Miguel Antunes, presidente do Colectivo Ponte, entidade promotora da feira, a integração na festa “é uma excelente forma” de alargar a Feira da Destralha a outros contextos, criando assim um “momento diferente no coração das festas”. Por sua vez, Ivo Elias, presidente dos Quarentões 2025 (entidade promotora das Festas de Pontével), destaca o entusiasmo com esta parceria, afirmando que o objectivo é “trazer algo novo às festas” e dinamizar ainda mais o recinto de festas.
Com esta iniciativa, o Colectivo Ponte e os Quarentões 2025 declaram querer unir forças para dar continuidade a um projecto que “promove a economia circular, o consumo consciente e o convívio local”, agora integrado num dos momentos festivos mais aguardados pela comunidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino