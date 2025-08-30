Feira da Destralha integrada nas Festas de Pontével

A Feira da Destralha regressa este ano com uma edição especial, integrada nas tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora do Desterro, em Pontével. O evento realiza-se no sábado, 6 de Setembro, entre as 10h00 e as 16h00, junto ao Rio da Fonte, numa parceria entre os Quarentões 2025 e o Colectivo Ponte.

Depois de várias edições na antiga escola primária de Pontével, esta será a primeira vez que a feira acontece num espaço exterior, oferecendo um ambiente diferente e reforçando o espírito comunitário que a caracteriza. Os expositores terão acesso a um espaço de 4 metros quadrados para montagem livre das suas bancas, avisando as entidades promotoras que não haverá fornecimento de mesas ou estruturas e incentivando os comerciantes a terem criatividade e improviso na disposição dos produtos. As inscrições estão abertas até 1 de Setembro, com um custo simbólico de 5€.

Para Paulo Miguel Antunes, presidente do Colectivo Ponte, entidade promotora da feira, a integração na festa “é uma excelente forma” de alargar a Feira da Destralha a outros contextos, criando assim um “momento diferente no coração das festas”. Por sua vez, Ivo Elias, presidente dos Quarentões 2025 (entidade promotora das Festas de Pontével), destaca o entusiasmo com esta parceria, afirmando que o objectivo é “trazer algo novo às festas” e dinamizar ainda mais o recinto de festas.

Com esta iniciativa, o Colectivo Ponte e os Quarentões 2025 declaram querer unir forças para dar continuidade a um projecto que “promove a economia circular, o consumo consciente e o convívio local”, agora integrado num dos momentos festivos mais aguardados pela comunidade.