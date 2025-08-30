Geoparque Oeste e Biosphere Portugal firmam parceria para turismo sustentável

O Geoparque Oeste e a Biosphere Portugal formalizaram uma parceria para reforçar a cooperação na promoção do turismo sustentável e na valorização das boas práticas na região Oeste.

A cerimónia marcou o início de um plano de ação conjunto para 2025/2026, que prevê a divulgação do Roteiro de Certificação Biosphere Empresas e do Reconhecimento Prego Dourado no território, com vista à identificação e envolvimento de empresas locais com potencial para certificação.

Entre as ações previstas estão sessões informativas sobre turismo sustentável e a criação do programa-piloto “Escola Geoparque Sustentável”, ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à temática do Geoparque.

As duas entidades comprometem-se ainda a desenvolver candidaturas conjuntas a projectos nacionais e europeus e a reconhecer empresas e parceiros do território que adotem práticas sustentáveis, através do selo “Parceiro Geoparque Sustentável”.

A parceria reforça o compromisso do Geoparque Oeste com os ODS da Agenda 2030, consolidando o papel do território como referência em sustentabilidade, educação ambiental e turismo responsável.

Em Março de 2024, a região Oeste integrou a Rede Mundial de Geoparques da UNESCO, tornando o Geoparque Oeste o sexto em Portugal e um dos mais de duzentos no mundo.

A região Oeste abrange os concelhos de Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Arruda dos Vinhos (distrito de Lisboa) e Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral (distrito de Leiria).