Torres Novas organiza caminhada de São Sebastião em Setembro

A Caminhada de São Sebastião vai realizar-se nos dias 6 e 7 de Setembro com início na rua Victório do Sino, em Pousos, concelho de Torres Novas. A iniciativa, promovida pela câmara municipal, vai ter um percurso de cerca de 12 km e grau de dificuldade médio. A participação na actividade é gratuita e as inscrições podem ser efectuadas até 5 de Setembro através de link disponível na página do município. Todos os inscritos podem efectuar a caminhada de forma autónoma, no dia que lhes for mais conveniente, devendo para o efeito iniciar o percurso, que se encontra devidamente sinalizado, entre as 08h00 e as 11h00. Podem inscrever-se na iniciativa participantes com mais de 18 anos, ou menores desde que acompanhados pelos pais. É recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo telemóvel com bateria, reservatório com água, reforço alimentar e que procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento.