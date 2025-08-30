uma parceria com o Jornal Expresso
30/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 30-08-2025

Visita guiada Santarém: Caminho de palavras em segunda edição

A visita guiada Santarém: Caminho de palavras II está agendada para sábado, 13 de Setembro, pelas 9h30, com ponto de partida na Praça Sá da Bandeira.

A visita guiada Santarém: Caminho de palavras II está agendada para sábado, 13 de Setembro, pelas 9h30, com ponto de partida na Praça Sá da Bandeira, também conhecida por Largo do Seminário. O percurso pedestre de cerca de duas horas, com final no Largo Pedro Álvares Cabral, pretende ser uma proposta de descoberta literária no espaço urbano da cidade.
A segunda edição do Caminho de palavras convida os participantes a explorar Santarém através da sua memória literária, revelando textos, autores e histórias que habitam as ruas e praças da cidade. A participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia através do email turismo@cm-santarem.pt


