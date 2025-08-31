Centro Cultural Gil Vicente recebe concerto de “A garota não”

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, recebe no dia 15 de Novembro, a artista “A garota não”, num concerto inserido na digressão do álbum Ferry Gold.

O Centro Cultural Gil Vicente recebe no dia 15 de novembro, pelas 21h30, a artista A garota não, num concerto integrado no seu mais recente álbum, Ferry Gold. O espectáculo promete uma noite memorável, onde Cátia Mazari Oliveira, nome próprio da artista, tem-se afirmado pela forma como reflecte nos seus trabalhos os tempos actuais, numa viagem que cruza dimensões sociais e políticas com uma expressão artística profundamente pessoal.

Em 2022, editou o álbum 2 de abril, considerado pela crítica e pelo público como um dos melhores discos nacionais do ano, trabalho que lhe valeu diversos reconhecimentos, entre os quais o Globo de Ouro para Melhor Intérprete (2023), o prémio de Melhor Trabalho Popular e o Prémio José da Ponte, atribuídos pela Sociedade Portuguesa de Autores, assim como o Prémio José Afonso na sua 35.ª edição.

Os bilhetes para este espectáculo, financiado pela Direcção-Geral das Artes, ao abrigo do apoio à programação da RTCP, estarão disponíveis a partir de 1 de Setembro na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e através da Ticketline.