31/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 31-08-2025 15:00

Concavada assinalou os 128 anos do nascimento de António Botto

A freguesia da Concavada assinalou os 128 anos do nascimento do poeta António Botto com o espectáculo “Botto em Palavras”, promovido pela Câmara de Abrantes.

O momento alto do dia foi o espectáculo Botto em Palavras, que reuniu representantes do concelho e locais, onde o intérprete Hugo Sampaio compôs e deu voz a sete poemas do autor, transformando-os em canções.
O momento alto do dia foi o espectáculo Botto em Palavras, que reuniu representantes do concelho e locais, onde o intérprete Hugo Sampaio compôs e deu voz a sete poemas do autor, transformando-os em canções.

