Cultura | 31-08-2025 15:00
Concavada assinalou os 128 anos do nascimento de António Botto
A freguesia da Concavada assinalou os 128 anos do nascimento do poeta António Botto com o espectáculo “Botto em Palavras”, promovido pela Câmara de Abrantes.
A freguesia da Concavada recebeu um espectáculo cultural integrado nas comemorações dos 128 anos do nascimento do poeta António Botto. A iniciativa, promovida pela Câmara de Abrantes, teve lugar no espaço da aldeia natal do escritor, reconhecido como uma das figuras mais marcantes da literatura portuguesa do século XX.
O momento alto do dia foi o espectáculo Botto em Palavras, que reuniu representantes do concelho e locais, onde o intérprete Hugo Sampaio compôs e deu voz a sete poemas do autor, transformando-os em canções.
